Derechos laborales en la sanidad de Vigo

Tenía pensado encabezar mi carta con "Gerente de EOXI" pero estoy segura que el 90% de la población no se habría enterado de lo que le hablaba ("Estructura organizativa de xestión integrada") de Vigo, en otras palabras el responsable de nuestra salud, con despacho en el Hospital Alvaro Cunqueiro.



Llevo 34 años trabajando, de los cuales 30 ejerciendo mi profesión en sanidad, los 22 últimos en Vigo, los 8 anteriores en Pontevedra. Trasladada en octubre de 1994 al C. de Especialidades de Coia, se cierra y nos trasladan al H. Xeral, y en menos de 2 años cierra el H. Xeral, nos trasladamos de nuevo. Por reestructuración del servicio, que se unifica con el H. Meixoeiro, si quiero mantener los derechos adquiridos, después de tantos años, tengo que cambiar de servicio.



Se nos dice que habrá una convocatoria para los afectados por este proceso. Se firma un acuerdo entre los sindicatos y la dirección del centro con puntos clave, que parece que llegado el momento ésta última quiere pasar por alto.



Los auxiliares administrativos afectados por el proceso extraordinario de movilidad interna, algunos con más de 25 años con la plaza consolidada, nos sentimos engañados, maltratados e ignorados ante la falta de sensibilidad de la dirección, después de los últimos esfuerzos y sacrificios (cambios de centro, colocaciones de personal aleatorias, cantidad de contratos por tiempo indefinido en las últimas fechas, entre otras de difícil explicación), exigimos el 100% de todos los puestos los puestos vacantes en el EOXI-CHUVI, ocupados por interinidades y plazas no consolidadas, para poder acceder a ellas de pleno derecho y según lo acordado. Supone que lo firmado y acordado en su día entre los representantes de los trabajadores y la dirección no tiene ninguna validez. Que se firma por firmar para dejarlos contentos y después ya actuaremos como nos interese?



Los trabajadores, de cualquier estamento, hemos estado a la altura de las circunstancias de este difícil proceso. Tengo que incluir a todos los usuarios afectados por el mismo, tienen un talante difícil de calificar (para mi extraordinario), me incluyo como paciente. Solo le pedimos que los responsables de este complejo también estén a la altura y cumplan los acuerdos que en su día firmaron (la documentación lo acredita).