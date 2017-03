Sobre pintadas callejeras

La idea clave en relación al problema de las pintadas callejeras debería ser que nadie tiene por qué pintar nada en lo que no es suyo (propiedades privadas) ni en lo que no es solo suyo (propiedades públicas). Con independencia del siempre discutible valor artístico de lo que se pinte.



Algunas personas recurren a grafiteros para que pinten su propiedad con algún dibujo, bien a gusto del propietario o bien a gusto del grafitero, según acuerdo mutuo. Eso está muy bien si el acuerdo es un acto totalmente libre por ambas partes. Pero no si el propietario se ve sometido al chantaje de tener que hacerlo para que no ensucien su propiedad con algo peor. Es incluso más intolerable, pues es algo similar a la "protección" que se pagaba a los gángsters de Chicago en los años 30 para que sus negocios estuvieran seguros. La propiedad ajena debe respetarse sin chantajes.



El hacer grafitis en lugares habilitados para ello tras el permiso o la solicitud de sus propietarios o gestores no tiene absolutamente nada que ver con lo anterior y entra dentro de lo lógico, como sucede con otras formas de arte pictórico o no pictórico. Un propietario puede decidir poner un grafiti como puede decidir poner una estatua o una planta ornamental. Eso sí, repetimos, sin chantajes. Y siempre dentro del lógico respeto a las normas urbanísticas, especialmente en cascos históricos.