Para qué pagamos el IVTM

Desde el pasado 4 de marzo y hasta el próximo 4 de mayo, los coruñeses tendremos que pasar voluntariamente por la caja de la hacienda local para cumplir con la tributación del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), conocido popularmente como impuesto de circulación. Este año los ciudadanos volveremos a rascarnos un poco más el bolsillo para pagar, con carácter general, un 12% más en este impuesto, como ya hicimos el año pasado gracias a la subida aprobada por el gobierno de la Marea en sus primeras ordenanzas fiscales en diciembre de 2015.



Me pregunto, ¿a qué destinan este impuesto? Hoy circular por las calles de A Coruña es como hacerlo por una pista de autocross. No hay más que dar un par de vueltas por la ciudad para comprobar el pésimo estado en el que se encuentra el pavimento de la calzada de muchas calles. Vías llenas de socavones, que con tanto rebacheo sobre rebacheo da la sensación de circular por una pista forestal con continuos cambios de rasante. Vías, muchas de ellas, con una señalización horizontal casi invisible o defectuosa. Estado de conservación deficitario que en ocasiones afecta a la seguridad vial, tanto para el peatón como para los conductores de coches, motos y bicicletas. Sin dejar de obviar que también tiene consecuencias perjudiciales para nuestros vehículos, y por tanto para nuestros bolsillos.



Si echamos una ojeada a los presupuestos de este año, la situación parece no tener trazas de mejorar. Para Vías Públicas presupuestan solo 3,7 millones de euros, por los 10 millones que había en 2015. Recortan la partida en un 65%. Pagar, pagaremos la dolorosa municipal, pero seguiremos haciendo autocross.