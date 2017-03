Enhorabuena a los alcaldes de Baiona y de Nigrán

Por fin podemos decir que los alcaldes de Baiona y de Nigrán llegaron a un acuerdo para reparar el San Telmo que tenemos en el puente Románico de A Ramallosa, que había sido mutilado por los vándalos. Santo con tremenda tradición entre la gente que no se le conservaba la familia, aparte de ser de gran tradición entre las personas que lo veneran.



Quiero recordarle al alcalde de Nigrán que tenemos un crucero en la explanada de la capilla de San Campio que es un monumento a conservar y no a permitir deteriorarlo como está haciendo una caravana de venta ambulante, la cual lo esta ennegreciéndolo con los vapores de aceite que despide. Los de A Ramallosa nos sentimos avergonzados y abandonados por el trato que le da el alcalde, que autorizó su instalación en contra de los vecinos que no queremos que esto siga sucediendo.



Tambien venimos pidiendo por activa y por pasiva que se pongan los pasos de cebra altos para evitar que los conductores pasen con demasiada velocidad. De ello estos días tuvimos un atropello en uno de estos pasos de peatones, donde fue alcanzado un niño y no es el primero. Al mismo tiempo hay que pintarlos, que apenas se ven.



Señor alcalde, va siendo hora de que haga algo por A Ramallosa, que la tiene abandonada.