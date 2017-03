El termalismo como terapia para ojos apajarados

Mi tierra ha dado personajes célebres. José Castro, que debido a sus pobladísimas cejas excusaba el uso de visera, para no dañar su alba faz, fue uno de ellos. Pasó la mayor parte de su vida en la emigración americana. Llegué a conocerle en las escasas visitas que hacía a la Ciudad de México, a invertir sus ahorros. Su residencia habitual eran las rancherías de la abrupta, como violenta, Sierra de Guerrero.



Allí en aquella serranía llegó a oficiar de todo. Predicador, sacerdote no ordenado, veterinario, adivino y galeno. Llegó a montar una clínica con otro paisano, ambos los dos sin estudios de clase alguna. Me contó una anécdota acaecida en la citada clínica. Cierto día fue a consultarle un nativo, aquejado de un mal, del que el pobre era incapaz de conocer su origen. Nada más verlo, le diagnosticó que padecía de "ojos apajarados". El paciente no cerraba ni abría por completo los párpados. Tras el diagnóstico, comenzó la terapia. Mandó hervir agua que derramó sobre una palangana. Y le ordenó al paciente que hundiese los testículos en aquella agua. La prescripción hizo efecto inmediato. Al mismo tiempo que gritaba el paciente, este levantó completamente los párpados. A punto estuvieron de dispararse sus globos oculares desorbitados. Los días como galeno estaban contados. Se le daba mejor la oratoria.



Soy un escéptico en cuanto a las propiedades curativas del agua. De ella, incluso, soy abstemio. Francamente, no veo tanta necesidad del preciado líquido, cuando ya mi cerebro está compuesto de un 70% del mismo. Con cinco minutos de ducha diaria me doy por satisfecho.



La anécdota de José Castro, quien tuvo una plácida muerte al morir de un infarto cardíaco cuando bailaba con su mujer, me ha venido a la memoria después de oír hablar de promocionar a Ourense como un destino termal. Si de nuestro subsuelo ya mana agua a temperaturas cálidas, por qué no añadir a sus propiedades la terapia para ojos apajarados.



La palangana con agua caliente ya es historia. Tuvo su uso terapéutico en aquellos putibares de la rúa Pizarro y Praza da Ferrería. La penicilina era cara, y tampoco habíamos descubierto las charcas de agua curativa. Mi escepticismo sobre el agua termal surgió cuando otra celebridad de mi tierra, acudió a As Burgas en procura de sanear sus sabañones y acabó en Urgencias por quemaduras. Se había obnubilado, en viendo desplumar gallinas con tan poco esfuerzo.



Como quiera que, quizás, no compartamos la acuafilía, váyase, amigo lector, a las pozas a lucir su body, porque usted lo vale, para envidia de esos yanquis que nos visitarán en misión comercial. Aquí, como en California, también contamos, aún calvos, con chulos-piscinas.