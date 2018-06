"Orgullosa de limpiar culos": la carta viral de una auxiliar de enfermería que ama su trabajo

"El orgullo de limpiar culos", así arranca el texto que Rebeca Vicente, una auxiliar de enfermería madrileña, publicaba en su perfil de Facebook en 2015 y que se ha vuelto viral tres años después de que la autora lo compartiera en la red social de Marck Zuckerberg.



El objetivo de Rebeca no era otro que el de reivindicar la importancia de su trabajo en un hospital y destacar la figura de las auxiliares de enfermería en el funcionamiento de un centro sanitario. "Ya estoy un poquito harta de las connotaciones negativas de esta expresión que va íntimamente ligada a mi profesión", explica en el incisivo texto y añade: "está claro que no todos valemos para todo".



El texto termina con un alegato final claro: "Compartid este texto o no lo hagáis si no os fluye, pero por favor, no utilicéis la expresión "limpiar culos" con desprecio, porque tal vez un día alguien tenga que hacerlo por vosotros y creedme que os vais a sentir agradecidos. Firmado: Una limpiaculos".









¿Por qué la carta 'Orgullosa de limpiar culos' se ha hecho viral?

No se me ocurre una muestra mayor de amor y generosidad que limpiar culos. — ??Concho ?? (@Con_Chita_pique) 4 de junio de 2018

Yo por desgracia opinaba que eran "limpiaculos" hasta que empecé a trabajar de celador codo a codo con auxiliares y sinceramente son los que más se preocupan y trabajan por los pacientes, a los que lo sigan pensando, algún día os tocará estar ingresados y querreis que os cuiden. — Carlos Fernández (@Txustys) 4 de junio de 2018

????????para mí son personas admirables y añado q no solo ganen eso, sino q aguantan el mal humor, los malos modos, la soledad, incluso el despreció de aquellos a quienes atienden y aún así, cada día vuelven a hacer lo mismo sin mala cara — luz fm (@gaia_augusta) 4 de junio de 2018

Que el texto de Rebeca Vicente se ha ya hecho viral tres ñaos después de su publicación en un grupo de Facebook se debe a una de esas casualidades que solo pueden darse en las redes sociales.Todo ocurrió el pasado miércoles cuando gracias a los recordatorios de la red social otra auxiliar de enfermería publicó el texto junto a su fotografía vestida de uniforme. Desde entonces, el texto se ha compartido más de 150.000 perfiles de la red social y ha provocado reacciones varias en otros canales como Twitter