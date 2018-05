A juicio por "gilipollas" después de robar 0,75 euros en un chino

Seguramente Andrea Menéndez nunca pensó que trabajar en un chino le fuera a dar fama como escritora. Pero las redes sociales tienen estas cosas. La asturiana, trabajadora de un bazar de Gijón, se hizo famosa ayer en Twitter por contar la historia de una mujer que fue juzgada en el Palacio de Justicia de La Bohemia por robar en el chino unas plantillas de 75 céntimos. El relato, muy bien contado, superó los 50.000 retuits. Todo empezó gracias (o por culpa) a Arbeloa. Fue él el primero que compartió lo sucedido en su perfil cuando "sólo" 1.000 personas habían compartido la historia. ¿Lo mejor? "Que alguna gente dice que mi historia le alegro el día".



"Comparto lo que me pasa en el chino habitualmente en redes sociales. Cuento cosas curiosas pero para lo cuatro que me siguen lo de hoy de verdad que no lo esperaba", sentenció esta mañana Menéndez después de hablar con su jefe, que no quiere que lo sucedido pueda afectar al negocio. De hecho hasta mañana no se conocerá la decisión de la juez en el caso del robo de la plantilla.



No es la primera vez que Menéndez escribe un relato. Más bien al contrario. A esta asturiana le gusta escribir y ya tiene tres libros publicados en Amazon y de los que habla en su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 14.000 seguidores.



Menéndez lleva cuatro años trabajando en el bazar en el que tuvo lugar la curiosa historia. "Estoy muy contenta", confiesa. Allí le pasaron otras cosas curiosas que también compartió en su día en su cuenta de Twitter.





Lo cuento porque me aburro:



Hoy hemos tenido un juicio con una señora que nos intentó robar unas plantillas de 75 céntimos



¿Por qué?

Por gilipollas



Dentro hilo ?? — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018