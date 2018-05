"Es viernes, perras": la polémica camiseta que indigna a las feministas

Una polémica camiseta expuesta en el escaparate de una tienda de moda del centro comercial Intu Asturias, en Paredes (Siero), ha provocado la indignación de los colectivos feministas y de numerosas clientas del complejo. La prenda, una camiseta de tirantes, tiene estampada la leyenda "It's Friday Bitches" ("Es viernes, perras").

La denuncia de una clienta ha generado la indignación en las redes. El Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos de Asturias (Cavasym) ha compartido la denuncia, que ya ha generado al menos una reclamación en la tienda, bajo el argumento de que "este mensaje es sexista y vejatorio para las mujeres y no debiera estar a la venta".

Algunos usuarios precisan, en las publicaciones relacionadas con la denuncia, que esa frase, "It's Friday Bitches", no tiene connotaciones sexistas en inglés, ya que en el Reino Unido el término "bitches", en jerga popular, lo usan mujeres heterosexuales y colectivos gays como un giro equivalente a "colega". Pero esas connotaciones se pierden en la traducción de la frase y en su traslación a un contexto cultural, el español, donde no es un giro habitual y puede considerarse inapropiado, precisan activistas feministas.