¿Multa para el fiestero viral que se cayó por una alcantarilla?

La gracia de "Zapi" y sus amigos en la calle Vicaría, en Cimadevilla, que se ha convertido en fenómeno viral en las redes sociales, no ha hecho tanta gracia en el Ayuntamiento de Gijón. "Para mí es motivo de sanción. Otra cosa es lo que decida el departamento jurídico". Esteban Aparicio, concejal de Seguridad Ciudadana en el gobierno de Foro y abogado en ejercicio, lo dejaba así de claro tras ver el vídeo donde varios hombres se saltan el vallado de una zona en obras y uno de ellos, "Zapi", se cae en el agujero de una arqueta al levantar el palé que la bloqueba.

"Se han saltado una zona vallada con arreglo a la ley y levantado una protección puesta según la normativa vigente. Todo esto, entiendo, va contra la ley de Seguridad Ciudadana",explicó el edil

¿Son unos irresponsables? "No quería decir yo el término pero me parece obvio. Es una gamberrada que podía haber tenido graves consecuencias", sentenció el forista que avaló el cumplimiento de las medidas de seguridad en el control de las obras. Una opinión que no comparten desde el PSOE para quienes este vídeo, más allá de la anécdota, ejemplifica los fallos de control en las obras municipales en las calles.

Lo cierto es que son muchos los que piensan que la caída viral de "Zapi" en Cimadevilla podría haber sido más grave: se coló por un hueco de tres metros de profundidad y sólo sufrió un esguince. En cualquier caso, todo ha quedado más bien en un tono de broma, tanto en las redes, con multitud de memes, como en el momento, tal y como refleja el instante en el que "Zapi" sale de la zanja con gesto triunfal.