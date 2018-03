El próximo 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, una jornada en la que asociaciones y familias se esfuerzan más que nunca por por acercar a la sociedad la forma de ser, pensar y sentir de un colectivo que en España está formado por más de 35.000 personas.

Si Chloe, la niña de cinco años que arrasa en las redes sociales pidiendo un pequeño gesto desde Estados Unidos al mundo, se convirtió estos días en el último viral que triunfa en Facebook, la Asociación Down España hacía lo propio -esta vez en Youtube- con la publicación de la campaña con la que conmemorarán su día el próximo miércoles. El vídeo, publicado a principios de mes acumula ya más de 150.000 reproducciones y anima a utilizar la etiqueta #Auténticos en Twitter para convertirlo en trending topic el Día Mundial del Síndrome de Down.

Según la Asociación Down España, esta campaña "pretende reflejar la autenticidad de las personas con Síndrome de Down, su naturalidad y espontaneidad. El auténtico es el que no tiene imitación, el genuino, el que se muestra tal y como es, sin artificios", explican en un comunicado.



Síndrome de Down en Galicia: apuesta por la inclusión

En toda Galicia el pasado año 130 personas con trisomía 21 formalizaron un total de 160 contratos de trabajo, 54 de ellos indefinidos, según datos del presidente de Down Galicia. Así se dejó claro en la gala celebrada en Pontevedra en 2017 y en la que se realizó una puesta clara por la inclusión laboral. Fue esta reivindicación de un mundo inclusivo, diverso y plural la más presente en los distintos actos que conmemoraron el Día Mundial del Síndrome de Down del año pasado.