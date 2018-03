La increíble reacción de una niña con una paloma

El cómico vídeo de una niña china alimentando a una paloma corre como la pólvora en Twitter o WhatsApp. Las imágenes, apenas unos segundos, son más que suficientes para enganchar al espectador a verlo una y otra vez, en bucle.



La protagonista es una niña pequeña, en esa edad en la que los niños piensan que todo es suyo, a la que no importa cómo conseguir lo que quiere.



En el vídeo, la niña trata de alimentar junto a su madre a las palomas que rondan a su alrededor. Hasta que en un momento una paloma salta hasta las manos de la mujer. El animal coge con su pico un trozo de pan de la mano de la madre, pero la niña le agarra con firmeza por el pescuezo, le arrebata el alimento y se lo come en una reacción por lo menos sorprendente.





I've watched this GIF at least 100 times now, cry-laughing the entire time. pic.twitter.com/Hih7VJe28T