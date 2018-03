La carta viral de unas clientas a su frutero independentista: "Quita el lazo o no volvemos"

Los negocios son para vender, no para mostrar sentimientos políticos. Esto es al menos lo que piensan un grupo de vecinas de Tarragona, clientas de una frutería cuyo propietario es independentista. Estas mujeres han escrito una carta al frutero en la que muestran su malestar por "bombardearlas" con el lazo amarillo de apoyo a los "presos políticos" catalanes.



"Somos un grupo de vecinas del barrio, que siempre compramos en su tienda y nos está bombardeando con su lazo amarillo, cosa que no nos agrada", indica la misiva, que se ha vuelto viral.



Estas clientas recuerdan al frutero que "su negocio es para vender, y no para dar a entender sus sentimientos a todas las que compramos, ya que usted se debe a su negocio, y vive de el". "Usted puede tener unas ideas diferentes a las nuestras, y nosotras no se las enseñamos", apuntan.



Por ello, le advierten de que si no quita el lazo amarillo de su local, no volverán a comprarle. La carta ha sido compartida en las redes sociales por Pere Grau, miembro de Junts per Catalunya.







Mireu què ha rebut el meu fruiter! pic.twitter.com/olh0GiWXlt — Pere Grau Valls ?? (@PereGrauV) 27 de febrero de 2018