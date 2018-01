Identifican gracias a las redes sociales al maltratador de un jabalí

La historia se vuelve a repetir: un caso de maltrato animal a un jabalí se graba en vídeo, se hace viral y la Guardia Civil termina pidiendo ayuda para identificar a los autores. Ya ocurrió en Asturias con un animal despeñado en plena ruta del Cares y ahora ha sucedido en otro punto de España con un jabalí atrapado en un canal de riego.



La Guardia Civil ha pedido ayuda a través de Twitter para tratar de localizar al hombre que zarandea, golpea contra el agua y ahoga a un jabalí que se había quedado atrapado en un canal. El individuo, en un vídeo largo que sigue circulando por las redes sociales, baja al agua y camina hasta citar al jabalí, que corre hacia él y termina placado. Al comienzo del documento se puede escuchar al autor del maltrato hablando en un idioma diferente al castellano, que pudiera ser valenciano o catalán.



La Guardia Civil, por su parte, ha compartido una versión corta del vídeo con el siguiente mensaje: "¿Conoces al que ha golpeado y ahogado un jabalí que había caído a un canal de riego? El vídeo se ha hecho viral... difundimos un fragmento. Colabora".





Condena de los cazadores

Por su parte, la asociación animalista Animanaturalis, ha asegurado haber identificado al protagonista del polémico vídeo. Lo ha hecho a través de un comunicado publicado en su web: "las primeras pesquisas llevaron a pensar que se trataba de un hombre catalán, de la zona de Terres de l´Ebre o Lleida. Así que AnimaNaturalis cerró el cerco un poco más, contactando con voluntarios de la zona. Hasta conseguir su identidad. Se trata de un aficionado taurino y cazador de Terra Alta (Tarragona), pero su nombre no puede ser revelado para no obstaculizar la investigación de las autoridades", aseguran.La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha condenado "firmemente" el ahogamiento "intencionado" y con "cruel ensañamiento" de un jabalí en una acequia en Madrid y se plantea iniciar acciones judiciales contra el autor de estos hechos cuando sea identificado.Además,. La condena se produce después de un vídeo en el que se puede observar a un individuo que ahoga de manera intencionada a un jabalí que había quedado en una acequia.Para la RFEC, el autor de este acto muestra un "cruel ensañamiento" hacia un animal salvaje que "no tiene ninguna posibilidad de defensa o huida".El presidente de la RFEC, Ángel López Maraver, ha asegurado que el autor de este "despreciable acto" debe ser "duramente" castigado por la crueldad mostrada hacia el ejemplar e insiste en que el control de especies silvestres siempre debe realizarse "dentro de las condiciones marcadas por la legislación vigente" y con métodos autorizados.Por ello, insiste en que se debe denunciar "cualquier" actividad que no acate la normativa establecida y, en lo que respecta a las autoridades competentes, insta a que pongan las medidas necesarias para evitar que "cientos de animales" caigan y queden atrapados en canales y acequias de riego, de los que son incapaces de salir por sus propios medios.