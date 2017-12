Sí, se acaba 2017 y es el momento de empezar a elaborar las listas de lo mejor del año: noticias, fotografías, películas y, como no, la música. En este último aspecto, Youtube y Spotify lo tienen claro, aunque no comparten vencedor.

Si bien la página de vídeos más famosa de Internet ha nombrado Despacito, el éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, como el videoclip más visto del año en su plataforma (más de 4.500 millones de reproducciones lo avalan) el servicio de streaming ha considerado que el británico Ed Sheeran es el vencedor del año en lo que a música se refiere: su canción Shape of You ha acumulado más de 6.300 millones de reproducciones este 2017.

En cambio, David Rees no lo tiene tan claro. El youtuber que en 2016 saltaba a la fama por publicar una canción que resumía lo mejor del año en poco menos de cuatro minutos, ha repetido la hazaña este mes de diciembre y asi cumplir con una costumbre que viene respetando desde 2011.

Si el año pasado la compañera de viaje de David Rees era Bely Basarte, la voz femenina que le acompaña en el éxito viral de este año es Paula Pérez. Juntos, en apenas 4 minutos, consiguen reunir hasta 63 canciones que han tocado el cielo de la fama este 2017: Mala Mujer de C. Tangana; Million Reasons de Lady Gaga; las citadas Despacito y Shape of You; City of Stars, la canción más famosa de 'La La Land'; Shakira o la mismísima Becky G. con su reguetón Mayores, son solo algunas de las canciones que se cuelan en esta remezcla.

¿Las reconoces todas? Dale al play y ponte a prueba: