Silvia Charro asegura que "no iban perjudicados" cuando hicieron el vídeo

El vídeo de Silvia Charro y Simón Pérez dando las claves sobre las hipotecas a tipo fijo ha sido uno de los vídeos del año (si no el más destacado). Los aspavientos, los giros de mentón y lo enfático del discurso de ambos llevó a la experta financiera a perder su puesto de trabajo en la inmobiliaria de viviendas de lujos alemana Engel & Völkers.

En palabras a Eldiario.es, la mujer ha tratado de explicar lo sucedido: "Nos llamaron para hacer un vídeo sobre hipotecas cuando estábamos en la comida de empresa. Pedí permiso y mis jefes me dijeron que sí. Ahí se nos ocurrió aparentar que íbamos pasados para hacer una campaña de márketing más impactante".

Charro reconoce que el viral "se les ha ido de las manos". El caso es que, según la consultora, fue felicitada por sus compañeros al regresar de grabar el vídeo. "Ni se me ocurriría [ir 'perjudicada']. Estaba de comida de empresa y, si hubiese estado perjudicada, no me habrían dejado ir. Llevo muchísimos años apareciendo en medios y nunca lo haría. Cuando volví de grabar a la comida me felicitaron todos", añade en palabras al medio digital.