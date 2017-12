La particular tarta de cumpleaños de Íñigo Errejón

El diputado de Podemos, Iñigo Errejón, ha celebrado este jueves su cumpleaños. Aunque no lo parezca, son ya 34 primaveras las que le caían y lo celebró como merecía la ocasión.



Eso sí, la tarta era, cuando menos, un tanto curiosa. "Mi grupo de amigos ha decidido que como no me gusta mucho el dulce, sople unas velas sobre torreznos que me encantan" explicaba Errejón a través de sus redes sociales.





Y es que lo importante en estas ocasiones es celebrar la tan señalada fecha.