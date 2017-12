Usuarios de Airbnb denuncian el uso de cámaras ocultas en los pisos

Una cuenta de Twitter denunció la semana pasada el uso de cámaras ocultas en un apartamento que había alquilado en Airbnb. La compañía anunció que el anfitrión era suspendido permanentemente y que el dinero sería reintegrado al huésped.





In "oh, that's a thing now" news, a colleague of mine thought it odd that there was a single "motion detector" in his AirBNB in the bedroom and voila, it's an IP camera connected to the web. (He left at 3am, reported, host is suspended, colleague got refund.) pic.twitter.com/6KgkDmEZXB