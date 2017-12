"La caja invisible": el nuevo reto viral que arrasa en internet trata de caminar por el aire

Un nuevo desafío arrasa internet: es el "invisible box challenge" y, como indica su nombre, se trata de caminar por el aire sobre una caja que no se ve. No, no es un truco de magia, la caja no se ve porque no existe. Todo depende de la habilidad de cada candidato para simular que anda suspendido en el aire. Una especie de "moonwalk" del siglo XXI.

Así, a diferencia de retos virales anteriores, como el "Harlem shake", el Mannequin challenge" o el más reciente del "suelo es lava", en este caso sí que requiere una cierta habilidad y unas condiciones físicas. Los que se atreven suelen aprovechar también para mostrar también sus dotes como bailarines.

El reto comenzó con un vídeo del jugador de fútbol americano de la Universidad de Anderson Dontez Hines, pero no alcanzó su difusión masiva hasta que una animadora del Instituto Mangel demuestra cómo hacerlo y, después, con un toque de humor, prueba que no hay truco ni edición.

Ante el éxito logrado, el diario británico Telegraph ha publicado un artículo con consejos sobre cómo llevar a buen término el "reto de la caja invisible". Aviso: es necesario ser ágil, flexible y tener cierta potencia muscular. Hacen falta una cadera flexible, unos abdominales poderosos, resistencia y equilibrio. Los dos primeros consejos son dedicarle tiempo y empezar haciéndolo con una caja real. ¿Estás preparado?