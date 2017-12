Los hermanos que querían ser Brad Pitt y acabaron como un joven Sergio Ramos

Días después de que saliese a la luz el caso de la joven iraní que quería parecerse a Angelina Jolie, y que acabó deformando su cara en el proceso, el diario británico Daily Mail descubre a los gemelos Matt y Mike Schlepp, de Arizona. Los hermanos gastaron más de 20.000 dólares en en cirugías estéticas para parecerse a su ídolo, Brad Pitt.

El antes y el después de ambos hermanos. // Twitter

El cambio en su físico conllevó rinoplastias, operaciones en el mentón y pómulos y tintes en sus pelos mientras participaban en el programa de la MTV 'I Want A Famous Face'. Sin embargo, estos dos gemelos tienen un parecido más razonable con el Sergio Ramos que fichó por el Real Madrid en 2005. La nueva apariencia de los hermanos fue de su agrado, pese a no guardar gran similitud con el actor de 'Malditos Bastardos' o 'Seven'.

"Nunca estuve tan contento como estoy ahora. Me siento en la cima del mundo con los pequeñas modificaciones", aseguró Mike. "Valió la pena. Lo haría diez veces más. Definitivamente me ha ayudado a tener más chicas", afirmó Matt al tabloide.