Facebook traduce ´grelo´ al español como ´clítoris´

Facebook sigue sin corregir la traducción y el error sigue saliendo a la luz cada vez que hay un evento relacionado con los grelos. La red social traduce la palabra al español como 'clitoris', mientras que al inglés lo hace como 'pussy' ('vagina', en español).

No es la única que comete este error. Con la celebración de la Festo do Grelo, el propio Google hacía la equivalencia como Clítoris Festival, una metedura de pata que ya en 2015 logró conseguido miles y miles de seguidores en las noticias en internet de los diarios británicos The Guardian, Daily Mail o The Independent, y de incluso en el servicio mundial en castellano de la BBC.

Lo cierto es que la palabra 'grelo' significa clítoris en una jerga barriobajera brasileña, recogida por el diccionario informal del país. El error, sin embargo, ya fue subsanado en el traductor de Google.