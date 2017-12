¿Escuchas algo cuando salta esta torreta? La respuesta está en tu cerebro

La pregunta ya sugestiona, así que primero fíjate en el gif y luego léela. ¿Escuchas algo al ver saltar esta torre eléctrica? La mayoría responde que sí, aunque no es un sonido como tal, sino una reacción que se produce en nuestro cerebro al observar el bote de la imagen.





Does anyone in visual perception know why you can hear this gif? pic.twitter.com/mcT22Lzfkp

There is no white triangle in this image. Yet most people will "see" an inverted white triangle. The mind fills up missing information with familiar stereotypes. This phenomenon is not "unlikely". pic.twitter.com/HDWncrm5x9