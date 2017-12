Cuando el atropello de Jorge Blass en Vigo se convirtió en chiste

El atropello de Jorge Blass en Vigo, que le costó un brazo roto y varios puntos en su labio superior, ha sido una de las noticias más comentadas en la ciudad olívica estas las últimas horas. Desde que el sábado por la noche el mago fuese arrollado por un conductor ebrio en la calle García Barbón cuando volvía al hotel en el que estaba alojado, han sido muchos los mensajes -seguidores o no del artista- que le han dado ánimos, pero también los ha habido que han bromeado con el suceso, incrédulos porque el ilusionista no se hubiese sacado de la manga un truco para evitar el incidente.



El mago madrileño, ya de regreso a Madrid después de "sobrevivir" al atropello, agradecía en su página de Facebook los mensajes de cariño recibidos con un escueto "gracias a todos por vuestros cariñosos mensajes". En El Español, poco después, recordaba la temeridad que supone conducir bajo los efectos del alcohol: "Solo so pido que no hagáis esa tontería nunca".



Jorge Blass afronta ahora una intervención quirúrgica -previsiblente se realizará este martes- que le ha obligado a suspender hasta 16 actuaciones de su agenda. Mientras, haciendo gala del buen humor que demuestra en sus actuaciones, puede disfrutar con algunos de los mejores chascarrillos que se han hecho sobre su atropello:





Coño Jorge..! Un mago atropellado por un vulgar e insensato!!. Me has defraudado. Tendrias que haber telestrasportado al vehículo. En fin, que te sea leve. — AntonioMuñozBeltran (@Ciudadanomunoz) 3 de diciembre de 2017

Muchos ánimos @jorgeblass , pero no nos mientas, seguro que estabas intentando entrar en el andén 9 3/4. pic.twitter.com/YcULYUpYYT — Cocran (@cocran) 3 de diciembre de 2017