Piloto de la Armada de EEUU dibuja un pene con su avión

Ver para creer. Un piloto de la Armada estadounidense dibujó este viernes 17 de noviembre la figura de un pene sobre el cielo de Washington, en Estados Unidos, aprovechando la propulsión de los motores de su avión.



Está acción causó estupor e indignación entre numerosos habitantes de la zona, que no daban crédito al ver la silueta de unos genitales masculinos sobre el cielo despejado. Varias personas capturaron el momento y lo compartieron en las redes sociales junto con mensajes que oscilaba entre lo crítico y lo jocoso.





The most monumental thing to happen in omak. A penis in the sky pic.twitter.com/SM8k1tNYaj — Anahi Torres (@anahi_torres_) 16 de noviembre de 2017

"You don´t expect to see something like that." https://t.co/2oaJht9fIq — Stars and Stripes (@starsandstripes) 17 de noviembre de 2017

US Navy: ' The actions of the pilot that did this are unacceptable' But surely this is a pimple on a gnats arse compared to other 'actions' these planes have undertaken. pic.twitter.com/XLLikTKb4N — Kevin Seisay (@KevinSeisay) 18 de noviembre de 2017

That actually really good flying skills. The pilot should be commended if anything. — ThanksgivingChalbo (@luccadeo3) 18 de noviembre de 2017

I could of swore he was drawing a cowboy hat! Damn it I need to get my eyes checked! Ya know these "little things" are sometimes "hard" to recognize! — Tammy Lane (@TammyJLane) 18 de noviembre de 2017

La "travesura" le costará muy cara al autor. Por el momento, la institución ha pedido disculpas por lo que calificó como un "acto irresponsable e inmaduro" y está tratando de tomar fuertes medidas contra el piloto. "Las acciones de este miembro de la tripulación son completamente", ha señalado la Marina en un comunicado.