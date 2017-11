"¿Cómo se supone que debe comportarse una víctima de violación?"

¿Que intentemos rehacer nuestra vida significa que no sufrimos? La manada no son ellos, la verdadera manada somos nosotras. pic.twitter.com/rEzWJZe7aB — LOLA (@BuzzFeedLola) 15 de noviembre de 2017

Un lema: la verdadera manada somos nosotras

La Audiencia de Navarra es estos días el foco informativo de la crónica judicial en España. El juicio a 'La Manada' por la supuesta violación a una joven de 18 años en los sanfermines de 2016 arrancaba el lunes con la declaración de los cinco detenidos y la polémica sobre la admisión de una fotografía de la víctima publicada en sus redes sociales en la que aparecía socializando con sus amigos.Precisamente, la joven víctima del supuesto ataque de 'La Manada' tuvo que hacer frente a la imagen en las más de 4 horas que estuvo declarando en sede judicial. A preguntas de la defensa sobre las fotos, según ha trascendido en varios medios, explicó que las instantáneas junto a sus amistadesEsa respuesta es el motivo que llevó a la periodista Beatriz Serrano, redactora de la web BuzzFeed España , a publicar un vídeo en sus perifiles de Facebook y Twitter con una pregunta clara y directa: "¿Cómo se supoen que debe comportarse una víctima de violación?". En dos minutos y medio, el testimonio delanzan una serie de preguntas que obligan al espectador a reflexionar sobre el derecho de una mujer a reconstruir su vida después de sufrir un trauma de esa envergadura.Desde su publicación la tarde del martes 15 de noviembre, el vídeo ha corrido como la pólvora en Twitter y Facebook. En la red social que acaba de estrenar los 280 caracteres , el número de retuits crece segundo a segundo: 5.757 en apenas 24 horas. A esas réplicas en tantos perfiles hay que sumarle los 5.233 'me gusta' recibidos. Por su parte, en Facebook acumula ya casi 800.000 reproducciones y se ha compartido 37.662 veces.Las reacciones a la publicación del vídeo con el lema 'Nosotras somos la manada' no se han hecho esperar:La misma Audiencia de Navarra salía al paso de las críticas recibidas explicando que el informe de los detectives privados presentado por la defensa se había aceptado en la fase final de la instrucción aunque "posteriormente el mismo abogado lo retiró de la causa y solicitó que se tuviera por no presentado", puntualizaba el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.