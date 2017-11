Así impacta y atraviesa un rayo un avión de pasajeros

Las tormentas eléctricas no deben ser un peligro para los aviones de pasajeros, protegidos de los rayos por el efecto llamado 'Jaula de Faraday', un fenómeno que hace que la descarga no afecte al interior de un conductor en movimiento y pueda circular por el exterior. Pero quizás ni eso evitó el susto de quienes contemplaron el pasado lunes el impacto de un rayo sobre un avión en Ámsterdam.

El aparato, un Boeing 777-300 de la compañía holandesa KLM, acababa de despegar de la capital holandesa con destino a Lima y, cuando empezaba a perderse en el horizonte, un rayo cayó sobre él, atravesándolo sin afectar al vuelo, que continuó su camino.

El fenómeno no es habitual, pero se ha producido en otras ocasiones y no supone ningún peligro ni para los pasajeros ni para la tripulación. Pero no siempre se puede apreciar la espectacularidad de estas escenas. Esta vez, sin embargo, un vídeo grabado desde el aeropuerto Ámsterdam-Schiphol y subido a internet ha podido captar el momento exacto del impacto. El rayo entra de frente y parece salir por el ala izquierda sin causar daños y permitiendo al avión continuar con su vuelo hacia Perú.

La grabación se ha convertido en los últimos días en uno de los vídeos más vistos de Youtube.