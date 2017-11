Italia, fuera del Mundial de Rusia 2018: Twitter se llena de chistes

La selección italiana vivió anoche una de las jornadas más oscuras de su historia deportiva al fallar la clasificación al Mundial 2018 en la repesca contra Suecia, lo que puso fin a una generación de futbolistas, capitaneados por Gianluigi Buffon.



El equipo entrenado por Gian Piero Ventura disputó nte Suecia otro partido gris y no pasó del empate a cero tras la derrota 0-1 sufrida en la ida, lo que provocará su ausencia en el Mundial ruso, algo que no ocurría desde hace 59 años, en 1958. Se acabó de la manera más amarga una carrera de 20 años, que había empezado en 1997 precisamente con una repesca para acceder al Mundial de Francia 1998 y que tuvo su momento de máxima gloria en 2006, cuando levantó la cuarta Copa del Mundo de la historia italiana.



La decepción por el objetivo fallado fue agrandada además por las reacciones que llegaron en los minutos siguientes al pitido final del colegiado, el español Antonio Mateu Lahoz, cuando Buffon, Daniele De Rossi y Andrea Barzagli anunciaron su retirada de la selección.



La noticia del fracaso italiano y del reguero de retiradas de sus jugadores no ha pasado inadvertida para los tuiteros más activos y estos son solo algunos de los mejores memes que se han colgado en Twitter después de pitarse el final de partido que ha dejado a la selección 'Azzura' fuera del Mundial de Rusia 2018





Un mundial sin Italia?!?!? Que sigue?? Salchichas sin mostaza??? pic.twitter.com/J9KRjtRujS — G . | #12 (@GabeeCabj) 13 de noviembre de 2017

Un Mundial sin Italia. Una Copa del Mundo sin Holanda. #Rusia2018 sin Chile ni Estados Unidos. pic.twitter.com/2RWIqkFozc — Carlos Reynoso (@DeportesKC) 13 de noviembre de 2017

Italia presenta su equipación para el Mundial de Rusia2018 pic.twitter.com/GgbKhVwwq3 — Gol Garracol (@ElGolGarracol) 13 de noviembre de 2017

Tendremos un mundial sin Italia pic.twitter.com/V0I873uZFa — Vero Rodríguez (@verockstar) 13 de noviembre de 2017