Los memes más divertidos de la Lotería de Navidad 2017

El anuncio de la Lotería de Navidad 2017, uno de los más esperados del año, no ha dejado indiferente a nadie. El spot dura casi 20 minutos y para televisión se emitirán tres partes del mismo.



Pero la historia de una extraterrestre y Daniel, un joven terrícola, dirigida por el director Alejandro Amenábar, no ha convencido a todo el mundo y los memes no han tardado en llegar. A continuación repasamos algunos de los más divertidos que se han visto del anuncio de la Lotería de Navidad 2017 en las redes sociales:





Ey @loteria_nac, ¿para cuándo la segunda temporada? — Netflix España (@NetflixES) 13 de noviembre de 2017





Esta noche voy a empezar a ver la primera temporada de "Lotería de Navidad" en Netflix.

Ya os contaré qué tal. — Agente Craich (@ACraich) 13 de noviembre de 2017