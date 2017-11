¿Empezó ya la Navidad? Estos gráficos lo aclaran

Si está sonando el 'All I want for Christmas is You', de Mariah Carey, sí, seguramente sea Navidad. Una rápida búsqueda en las analíticas de Google, demuestra cuándo invade el espíritu navideño a los internautas. El gráfico no deja lugar a dudas, los picos de pinchazos en la canción más icónica de la artista se producen, cada año, en el mes de diciembre:

Y atendiendo a las búsquedas de los últimos doce meses, los preparativos para la Navidad ya han empezado. La curva, como se aprecia en el gráfico de abajo, ha empezado a incrementarse desde el pasado 22 de octubre.

Pero no es la única canción que delata la llegada de los días de turrones, regalos y luces intermitentes. Un clásico que siempre acaba sonando es el 'Jingle Bell Rock' que, por supuesto, a muy pocos se les ocurre poner en agosto:



O 'Last Christmas', de Wham!, que ya desde hace medio mes ha empezado a dispararse en las búsquedas:

Y ya sin irse a canciones en concreto, escribir 'villancicos' en Goolge es una acción que empieza a repuntar en estos primeros días de noviembre:

Así que, si atendemos a las preferencias de los usuarios de Google, está claro que la Navidad está a punto de comenzar.