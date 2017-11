Descubre el sexo de tu bebé... ¡practicando deporte!

Ha llegado una nueva moda para descubrir el sexo de bebé en Estados Unidos. Un recipiente contiene polvos de color azul o rosa. Al romperlo, los progenitores sabrán si es niño, en caso de que salga azul, o si es niña, de salir el rosa. La innovación es hacerlo convirtiendo el recipiente en una pelota o un balón.



Los cientos de vídeos que aparecen en redes sociales muestran diferentes temáticas deportivas, como fútbol americano, baloncesto o béisbol. Al romper la pelota, celebran haber descubierto cuál será el género de sus hijos. Este hombre de Texas, amante del baloncesto, organizó una fiesta con amigos para hacerlo. Después del mate, ya solo le toca pensar cómo nombrará a su bebé.





Went to my cousin's gender reveal party yesterday. The slo-mo exploding football was pretty cool!! pic.twitter.com/MWYcmC8ANC

When you're about to do your baby's gender reveal but forgot that you play ball like a...girl. pic.twitter.com/ffzxiJUFDD