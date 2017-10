A Albert Pla le ´pica´ ser independentista

Todo empezó con los Juegos Olímpicos de 1992. Así es cómo Albert Pla acabó entrando en una consulta médica con la camiseta del Barça y la 'senyera' al cuello. "Verá, doctor, tengo un picor muy agudo en el pecho. Un dolor. Me siento muy catalán, pero no tengo país propio", comienza su discurso el artista, que protagoniza 'El catalanazo' junto al actor Gorka Aginagalde, que interpreta al médico.

El cineasta vasco Juanma Bajo Ulloa ('Alas de mariposa', 'Airbag'), que resultó premiado por su trayectoria en el Festival Curtas de Vilagarcía, dirige el cortometraje que ironiza sobre el proceso independentista.

El médico acaba reconociendo al paciente que "lo suyo no tiene cura", por lo que le propone seguir siendo europeo. "¿Portugués?", le sugiere. "No fotis", contesta el paciente. "¿Italiano?", continúa el facultativo. "Si no hay más remedio", admite. Al final, Pla acepta ser de Córcega.

Antes de salir de la consulta, Pla se gira y pregunta al doctor: "Oiga, si la selección vuelve a ganar el Mundial, ¿lo de Córcega es reversible?". El médico le espeta que eso no pasará "ni de coña".