La increíble historia del obrero de Ibiza que recuperó su sueldo gracias a su mujer

Jorge Marí Cruz es un ibicenco que trabaja en el sector de la construcción y que actualmente está empleado en una obra de la isla. El viernes cobró su suelo en un sobre. En total, 890 euros. El sobre en el que iba guardado el dinero tenía escrito por fuera su nombre completo (Jorge Marí Cruz), la cantidad de horas trabajadas y la cifra con el pago correspondiente.

Lo cobró por la mañana y a eso de las tres de la tarde se dio cuenta de que lo había perdido. Llamó a su mujer, Azucena Blasco Tur, y le contó lo ocurrido. Ambos tienen dos hijos pequeños y necesitan ese sueldo para pagar las facturas.

Azucena no se lo pensó dos veces e inmediatamente publicó en un grupo de Facebook que su marido había perdido un sobre (en el que estaba escrito su nombre) y solicitaba que si alguien lo encontraba, por favor, se lo devolviesen. A raíz de esa publicación en la red social se sucedieron cientos de comentarios. Mucha gente empezó a preguntarle en qué zona había perdido el dinero porque iban a salir a buscarlo. "No daba crédito a lo que estaba leyendo -explica Azucena- todo el mundo se estaba volcando con nosotros y nos quería ayudar".

Ella salió corriendo desde Sant Antoni, donde se encontraba en ese momento, a Santa Eulària. Fue a todos los bares y tiendas de las inmediaciones de la obra en la que trabaja su marido para preguntar si alguien había encontrado un sobre con dinero. Nada.

Uno de los mensajes que recibió por Facebook era el de la hija del jefe de su marido en la obra. Le contó que su padre estaba al tanto de lo ocurrido y que entre todos encontrarían una solución."La gente buena existe", repite como un mantra Azucena. "Recibía llamadas y mensajes constantemente. Gente que no conocemos quería ayudarnos como fuese".

Un casco lleno de dinero

Mientras, en la obra, su marido trabajaba ajeno a todo este revuelo. Hasta que sus compañeros, a eso de las seis y media de la tarde, le dieron un casco con dinero dentro que habían recolectado entre todos. 470 euros para ayudarles a pasar el mes, porque todos sabían lo que les cuesta ganarlo y las dificultades a las que se enfrentaba el matrimonio sin ese sueldo.

Ya por la noche, el jefe de Jorge le llamó a su casa y le dijo que el dinero que le faltaba para llegar a su sueldo -después del recogido en la colecta en la obra- se lo daba él. "Lo que nos ha pasado es muy grande, la gente buena existe y veo que entre todos podemos hacer muchas cosas buenas", cuenta Azucena entre risas y sin poder contener la emoción.

Entonces le llamó una compañera de trabajo para contarle que en Facebook la gente se estaba movilizando para organizar una colecta y darles algo de dinero. No podía creérselo, y fue entonces cuando escribió un nuevo post en la red social: "De verdad que no sé cómo agradeceros a todos los que me leéis y nos habéis querido ayudar de manera desinteresada !No hace falta más recolecta! Además, ¡gracias a Dios yo trabajo y salimos adelante! ¿Lo véis? ¡El mundo está lleno de gente buena que quiere ayudar desinteresadamente! ¡GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS!".

Azucena reconoce que pasó un muy mal rato cuando su marido perdió el dinero "pero la solidaridad, empatía y respuesta de la gente ha hecho que la experiencia fuese, finalmente, increíble e inolvidable".