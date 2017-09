Rajoy llama "Madero" a Maduro para deleite de Twitter

Mariano Rajoy se ha convertido de nuevo en objeto de mofa en las redes sociales por un lapsus linguae de esos a los que ya nos tiene acostumbrados. Esta vez ha ocurrido nada más y nada menos que durante su histórica visita a Donald Trump en la Casa Blanca.



En la rueda de prensa posterior a su reunión con el presidente de Estados Unidos, Rajoy se refirió en dos ocasiones al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como "Madero". Aunque la segunda vez supo rectificar.







?? Rajoy lo ha vuelto a hacer, se confunde y dice madero en vez de Maduro. Is very difficult todo esto! #TRUMPnotWelcome pic.twitter.com/CMyF4hPuQN — PODEMOS (@ahorapodemos) 26 de septiembre de 2017

Rajoy ahora en la Casa Blanca;



"El presidente TrUmp".



Literal. TRUN. pic.twitter.com/EubamRXzfs — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) 26 de septiembre de 2017

NO es serio tener un Presidente que pronuncie en inglés el apellido Trump fonéticamente como se escribe ?? #TRUMPnotWelcome



PD: Señor Madero pic.twitter.com/mf0IqcJbp7 — Vampire?Anarchy (@vampyrofanarchy) 26 de septiembre de 2017

Ha habido al menos cuatro 'Trum' y dos 'Tram'. Y un Madero. — Iñigo S. Ugarte (@Guerraeterna) 26 de septiembre de 2017

Del creador de, es el alcalde que quiere que sean los vecinos...

Llega:

El "señor Madero" y el presidente "Trum". — Neo Criptico (@AzedReivaj) 26 de septiembre de 2017

Maduro+Trapero= Madero

Lógico no?? — POLY (@vou_de_cu) 26 de septiembre de 2017





Las otras anécdotas del día

Pero la cosa no quedó ahí. Los usuarios de Twitter volvieron a atacar a Mariano por su peculiar manera de pronunciar del apellido del presidente estadounidense.El presidente de Estados Unidos,, ofreció este martes a la delegación española encabezada por Mariano Rajoy un menú con guiños españoles y durante el almuerzo dedicó elogios al tenista Rafa Nadal, al que considera, y al jugador de golf Sergio García, según han informado fuentes gubernamentales.Rajoy, como ha hecho con otros mandatarios, pero no se dio a conocer cuál ha fue el regalo de Trump. En el menú, gambas a la plancha con alioli de naranjas de Sevilla, pollo glaseado con membrillo y jerez con guarnición de romanescu, coles de Bruselas y patatas asadas al romero, y crema de chocolate con helado de azúcar moreno. No hubo vino, como es habitual con Donald Trump, que no consume alcohol.