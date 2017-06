El ´calamar gigante´ que quiso aprender a hacer surf

su

Puede que James Taylor y sus amigos no olviden en mucho tiempo el día que decidieron recorrer con sus tablas de surf el litoral de la pequeña villa costera de Melkbosstrand, en el oeste de Sudáfrica. Todo ocurrió una tarde del mes de marzo, pero no ha sido hasta ahora que el vídeo publicado en Instagram -que no muestra el metraje completo- se ha convertido en uno de los más vistos de la red social.

Según relatan varios medios, Taylor y sus compañeros de viaje navegaban plácidamente cuando en medio de su periplo observaron un pequeño bulto flotando. En un primer momento pensaron que se trataba de un alga, pero la curiosidad y la forma del mismo les hizo acercarse hasta el objeto. Para su sorpresa, se trataba de un ejemplar de calamar gigante, aparentemente herido que parecía dirigirse hacia la orilla más cercana.

Con "la idea de llevarlo a la orilla con el propósito de poder estudiarlo", tal como explica el surfista, Taylor intentó arrastrar al animal hasta la playa más cerca, pero no pudo imaginar que entonces todo se convertiría en un pasaje de Veinte Mil Leguas de Viaje Submarino, obviamente sin el tamaño del pulpo gigante al que se enfrenta el Capitán Nemo en el libro de Julio Verne.

Cuando el surfista intentaba 'atarlo' para llevarlo a la playa, el calamar gigante hizo una pequeña demostración de su fuerza. Primero un tentáculo, luego otro y Taylor acaba en el agua. Rápidamente volvería a su tabla para completar la tarea que se había propuesto y llevar el calamar gigante a la costa.