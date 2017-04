Las desternillantes respuestas al tuit de la Policía Nacional de la escoba de Harry Potter

La cuenta oficial de la Policía Nacional ha vuelto a dar en el clavo en su cuenta de Twitter con una respuesta al hilarante mensaje de un tuitero en el que aseguraba que se había localizado la escoba de Harry Potter en una parroquia de la localidad asturiana de Langreo. "Estamos investigando para enviar la Nimbus cuanto antes a Hogwarts y que Harry no se pierda su próximo partido de Quidditch #Gryffindor" escribía el encargado de la comunicación del organismo de seguridad. Como era de esperar, el mensaje de respuesta no ha tardado en hacerse viral y acumula ya cerca de 2.000 retuits y un número similar de 'me gustas'.

Todo se inició cuando Agustín Ballesteros, un estudiante de Asturias publicaba en su cuenta de Twitter la imagen de una escoba caída en el suelo de una calle de la parroquia de Langreo, incluyendo como remitente a la Policía Nacional: "Roban a Harry Potter la escoba y la han abandonado en La Felguera, La @policia está investigando pero se cree que Slytherin está en el ajo". En poco menos de una hora recibía el tuit de respuesta y se desataba la locura sobre lo escrito.

El error del tuit de la Policía

El tuit de la Policía Nacional anunciando la investigación sobre el posible robo de la escoba de Harry Potter no ha dejado indiferente a nadie. De hecho, han sido un centenar de personas las que han respondido al mensaje, bien de forma positiva o negativa.

Por un lado, las críticas de aquellos que no comprenden el estilo del departamento que dirige Carolina González y lamentan que con dinero público se emplee el tiempo en responder a este tipo de mensajes. Son mayoría, en cambio, los que aplauden el sentido del humor de la cuenta de la Policía Nacional en Twitter.

A pesar de la división de opiniones, el tuit sobre Harry Potter contine un error que no ha pasado desapercibido a los seguidores de la saga literaria: la Nimbus del aprendiz de mago se hacía añicos entre las ramas del Sauce Boxeador. Fue Sirius Black el que le regaló la escoba con la que pudo disputar más partidos Quidditch: la Saeta de Fuego.

Harry Potter pierde su escoba en Asturias y la Policía lo investiga ??